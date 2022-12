Abraham, il 2023 sarà l'anno della svolta: diventerà papà e proverà a trascinare la Roma in Champions

Che sarà un anno di svolta per Tammy Abraham lo certifica anche la foto pubblicata a Natale. L’attaccante della Roma diventerà papà, la sua fidanzata Leah Monroe è in dolce attesa. Ha voluto comunicare la notizia il 25 dicembre, nello scatto si vede la coppia felice davanti a uno splendido albero di Natale: «Tanti auguri da noi tre», ha scritto nella didascalia. Il 2022 dell’ex Chelsea è stato un anno da ricordare a metà: nella prima parte ha trascinato la Roma verso la vittoria della Conference League, nella seconda è sembrato solo la brutta copia dell’attaccante che era. Dall’inizio della nuova stagione non mai riuscito a confermarsi sui livelli di quella precedente, ha segnato solo tre gol in Serie A e uno in Europa League. Nell’anno solare è stato comunque il sesto marcatore più prolifico del campionato italiano (14 gol), al primo posto Immobile (20) e a seguire Osimhen (18), Lautaro (17), Arnautovic (16) e Vlahovic (14). Se fosse riuscito a sprecare di meno e segnare di più nella stagione di corso, avrebbe concorso per le prime posizioni.

Tammy, infatti, ha un xG pari 6.3, significa che avrebbe potuto realizzare almeno sei gol in più rispetto ai tre che ha segnato arrivando così a quota 20. Solo ipotesi che nel 2023 dovranno trasformasi in certezze, anche perché la Roma ha come obiettivo primario quello di raggiungere la Champions League sia per ritornare tra le grandi d’Europa sia per incassare più denaro dai diritti tv. I paletti del fair play finanziario sono sempre più stringenti e costringono i Friedkin ad essere avveduti in fase di calciomercato. A proposito, Tammy non ha mai nascosto la sua volontà di tornare in Inghilterra da vincente e chissà se la prossima estate sarà il momento giusto. Il Chelsea ha una clausola di recompra da 80 milioni che potrà esercitare a luglio, ma difficilmente lo farà a meno che non ci sia un exploit tale da giustificare una spesa del genere. All’attaccante sono interessati altri in club in Premier e se la Roma riceverà l’offerta giusta allora un pensiero lo farà ricordando però che nell’estate del 2021 Tammy è costato 40 milioni.