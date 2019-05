Play off, Cremona e Venezia vincono in casa gara uno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cremona e Venezia, avanti tutta in gara 1. La Vanoli soffre trenta minuti, poi chiude nell'ultimo quarto con una gran difesa. Matiang 11 punti +18 rimbalzi, Travis Diener 18 punti con 5/8 da tre. Venezia soffre, ma batte Trento alla fine di una partita non bella. Haynes e Vidmar 27 punti in due. La gara due martedì, domani tornano in campo Milano contro Avellino (0-1) e Sassari, avanti 1-0 contro Brindisi.Cremona vince al termne di 40 minuti intensi e lo fa, una volta tanto, con la difesa prima che con l'attacco. Decide l'ultimo quarto da 20-12 dopo 30 minuti di grande equilibrio. Al decimo è 25-24 in favore di Cremona, al riposo lungo 46-44. La Vanoli tira male da tre, prova un allungo sul 54-48 ma Trieste rientra e sorpassa, 62-63, poi 68-69 con due triple di Cavaliero. A questo punto la squadra di casa si mette a difendere forte, Trieste non segna più e Matiang (alla fine 11 punti e ben 18 rimbalzi) e Crawford (21 punti) chiudono la partita sull'. Ai triestini, sostenuti da quasi 500 tifosi, non bastano i 16 punti di Dragic e i 10 con 8 rimbalzi di Da Ros.Si rinnova la sfida tra le due squadre, che si sono incontrate in finale scudetto due anni fa, quando vinse Venezia, e lo scorso anno con il successo di Trento in semifinale. L'avvio dell'Aquila è devastante: 0-9, poi 2-17 al settimo (Beto Gomes già a 9 punti). Al decimo è 11-23. La Reyer si scuote e piazza un parziale da 13-0 e ribalta sul 24-23. Partita non bella, le due squadre tirano con il 20 per cento da tre, Trento è avanti 28-31 al riposo lungo. Venezia rientra ancora con piglio e torna avanti 43-37 al 26esimo. Al 30 esimo è 50-42. L'Aquila prova a rientrare, ma Venezia resiste, conserva sempre un vantaggio rassicurante e chiude. Partita non bella, con pessime percentuali da tre punti (28% Venezia, 15% Trento).