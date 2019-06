Al Taliercio non si passa. Venezia è 3-2 nella serie scudetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venezia si riprende il vantaggio nella serie scudetto. Nel caldo asfissiante del Taliercio vincee tra 48 ore avrà il primo match point per il tricolore ma in casa di Sassari. Venezia la vince partendo forte già nel primo quarto e gestendo il progressivo vantaggio. Sassari ha il tiro del meno uno, ma la tripla di McGee si spegne sul ferro. Daye regala un'altra serata da grande campione, 20 punti con 7/9 dal campo e sette rimbalzi. Bene anche Tonut 15 punti. Sassari prende più rimbalzi, 43 contro 34, ma sbaglia moltissimo ai liberi, 13/22. Thomas 20 punti e 10 rimbalzi. Spissu 17 punti con 3/5 da tre.C'è Biligha in quintetto per Venezia, probailmente per un errore di comunicazione da parte di De Raffaele. Poi entra Mazzola e la Reyer parte forte: 9-3, poi 13-7 al sesto. Venezia con sei falli di squadra, Sassari ha Thomas ispirato. Il primo quarto si chiudecon i padroni che si lamentano per un fallo non fischiato su Tonut lanciato a canestro. Reyer avanti fino al 31-19, sfruttando anche un fallo tecnico a Pozzecco. Da quel momento, la Dinamo si scuote e produce un parziale da 1-10 per il 32-29. Daye ha il tempo per commettere il suo terzo fallo e poi uscire per un dolore alla spalla destra. Al riposo lungo è, il Taliercio boccheggia.Al rientro, la Reyer produce ancora un altro tentativo di fuga con Haynes e la tripla di Bramos che regala il 48-34 e il terzo fallo di Cooley, ancora senza punti segnati. Contro parziale e Dinamo che torna sotto 48-44. Thomas si smarrisce in attacco e commette il suo quarto fallo. Al terzo riposo si va sul. Bramos e Daye si caricano di falli ad inizio quarto periodo, ma la Reyer non forza in attacco. Tonut mette dall'angolo la tripla del 66-57 al 34esimo, Cooley entra in partita con quattro punti in fila,con una tripla che fa impazzire il Taliercio (dopo che McGee aveva sbagliato quella del meno uno): al 37esimo è 71-64. Quando Haynes schiaccia a due mani a 80 secondi dalla fine per il 75-64, Venezia intravede il traguardo molto vicino. Finiscecon la tripla di De Nicolao e la Reyer è avanti 3-2 nella serie. Gara sei a Sassari tra 48 ore.