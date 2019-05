Play off, Milano perde ancora. Sassari vola in semifinale

Ultimo aggiornamento: 23 Maggio, 00:21

Avellino regala un'altra magica serata ai suoi tifosi, batte Milano e si porta avanti 2-1 nella serie. Tra 48 ore l'Olimpia è chiamata ad una vittoria altrimenti rischia la clamorosa eliminazione al primo turno. A Brindisi, invece, Sassari vince e chiude la serie 3-0. La Dinamo è alla diciannovesima vittoria consecutiva, tra campionato e coppa, e vola in semifinale grazie alla forza del gruppo: sei in doppia cifra, quasi il 45 per cento da tre e 37 rimbalzi contro i 24 di Brindisi. Che esce tra gli applausi del suo pubblico e chiude una stagione comunque bellissima, anche con la finale di Coppa Italia.SIDIGAS AVELLINO - AX MILANOAvellino parte forte, 14-3, poi 18-5. Il Pala Del Mauro è già infuocato. Milano con pazienza si rimette in corsa e chiude sotto 21-18 al primo quarto. La Scandone tiene in controllo il ritmo, MIlano sbaglia tanto da tre punti. Al 16esimo è 35-23, al riposo lungo. La partita cambia nel terzo quarto, Avellino segna pochissimo, la AX arriva al pareggio, 45-45, al 26esimo. L'Olimpia trova il primo vantaggio di tutta la partita al 30esimo con i due liberi di Tarczewski: 49-50. Equilibrio sovrano anche nell'ultimo periodo, 58 pari al 35esimo. La Scandone ha una fiammata improvvisa e con un 10-0 di parziale vola sul 68-58 e chiudecon quattro uomini in doppia cifra. Milano, che ha tirato con appena il 27 per cento da tre, è sotto 2-1 nella serie e tra 48 ore deve vincere o rischia la clamorosa eliminazione.HAPPY CASA BRINDISI - BANCO SARDEGNA SASSARIMoraschini mette i primi quattro punti di Brindisi (4-2), ma Sassari con Thomas e Pierre vola 9-21 al settimo. La Happy Casa riduce a fine periodo, 18-24 con la sciacciata di Gaffney. PIerre è un fattore in attacco, la Dinamo resta avanti 26-33. Le triple di Chappell e Gaffney riportano Brindisi fino alcon cui si va negli spogliatoi. Al rientro in campo, Banks mette otto punti in fila e Brindisi trova il vantaggio 52-51 al 24esimo. L'asse Thomas - Cooley produce il nuovo vantaggio esterno: 52-59, poi 60-67 al 28esimo. I padroni di casa non mollano e tornano sotto 65-67. Partita ad elastico con Sassari che prova ad allungare, 73-79, Brindisi che ricuce. Il finale è elettrizzante: Banks (alla fine 25 punti) mette due triple per l'83-82 di Brindisi, Smith e Cooley fanno il contro sorpasso, 83-86, Chappell mette due liberi per l'85-86, Cooley quelli dell'85-88 a 18 secondi dalla fine. Banks riporta sull'87-88, Brindisi non commette fallo, Thomas appogia l'87-90, Spissu mette i liberi dell'finale. Sassari chiude la serie 3-0 e vola in semifinale. Diciannovesima vittoria consecutiva tra campionato e coppa.