Nba, Curry fa 37 e Golden State va. Lebron in volata, Belinelli e Spurs ok

Continua la marcia dei Golden State Warriors. I campioni in carica (8-1) battono anche New Orleans (4-3) trascinati dai 37 punti (e 9 assist) di Steph Curry, dai 24 di Kevin Durant e dalla tripla doppia sfiorata da Draymond Green (16 punti, 14 rimbalzi, 8 assist). Ai Pelicans non bastano i 28 punti di Jrue Holiday e le doppie doppie di Anthony Davis (17+12) e Nikola Mirotic (26+12).

Segnali dai Lakers di LeBron (3-5) che battono al fotofinish i Maverick dell'ottimo rookie Luka Doncic (14 punti, 7 assist, 5 rimbalzi). L'ex Real segna il canestro impossibile del pareggio a 113 a pochi secondi dal termine. Poi Matthews fa un fallo evitabile su James che in lunetta fa 1/2: ma tanto basta per portare a casa la partita. Il Re chiude con 29 punti e orchestra un quintetto che titolare che va interamente in doppia cifra (18 Kuzma, 17 Ingram, 12 Ball e 16 McGee che ci mette anche 15 rimbalzi).

Tutto facile per i San Antonio Spurs (5-2) di Marco Belinelli che passano 120-90 in casa dei Suns (1-6). Le due stelle DeRozan e Aldridge ci mettono 49 punti combinati (25 la guarda, 24 il lungo). Dà il suo contributo anche l'azzurro che resta sul parquet 23' e mette a referto 14 punti, 4 rimbalzi e 2 assist.

Questi i risultati della notte Nba: Brooklyn Nets-Detroit Pistons 120-119, New York Knicks-Indiana Pacers 101-107, Chicago Bulls-Denver Nuggets 107-108, Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 128-125, Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 114-113, Phoenix Suns-San Antonio Spurs 90-120, Golden State Warriors-New Orleans Pelicans 131-121

