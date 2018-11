L'Nba riabbraccia Rose: l'ex Mvp fa 50 punti e i T'Wolves superano Utah Video

Derrick Rose è tornato. L'mvp della stagione 2011, destinato all'Olimpo dei big e poi, invece, martoriato da una raffica di infortuni, a 30 anni suonati sforna una prestazione decisamente vintage, propria di quel play dominante che aveva fatto sognare i Bulls. Ora Rose veste la canotta dei Minnesota Timberwolves e con coach Thibodeau in panchina – lo stesso che lo aveva lanciato a Chicago – è tornato a volare. Nella notte italiana il numero 25 ha incantato con una prestazione mostruosa da 50 punti (19/31 dal campo con 4 triple a bersaglio), suo massimo in carriera, che ha permesso ai T'Wolves di avere la meglio 128-125 sugli Utah Jazz. Una prestazione da vero leader soprattutto perché 34 dei 50 punti sono arrivati nel secondo tempo, 15 solo nell'infuocato ultimo quarto, nel quale D-Rose ha messo a segno anche la stoppata che a 2” dalla fine ha impedito a Dante Exum di segnare la tripla del possibile pareggio. Bellissima la festa a fine match con i tifosi che intonavano il coro “M-V-P” e i compagni tutti intorno al campione ritrovato a stringerlo in un abbraccio. Lui, Rose, ha risposto scoppiando in lacrime e poi, davanti ai microfoni, si è lasciato andare. “Mi sono fatto un c... pazzesco per tornare a questi livelli, non riesco a spiegare cosa sto provando”, ha detto il play con la voce ancora un po' rotta dalla commozione. Negli spogliatoi, poi, è esplosa la festa e Rose si è finalmente sciolto.

Ultimo aggiornamento: 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA