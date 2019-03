Nba, Belinelli lancia gli Spurs, volano Bucks e Nuggets

Nba, regular agli sgoccioli: ultimi treni per i playoff. I Bucks hanno battuto in trasferta i Pelicans per 130-113 e hanno ormai messo le mani sulla prima testa di serie nella Eastern Conference. A ovest continua la marcia di avvicinamento di Denver a Golden State, ormai separate solo da un punto, per ottenere l'altra testa di serie: i Nuggets hanno battuto Minnesota per 133-107. Nelle retrovie lotta serrata per gli ultimi tickets per le Finals. I Clippers privi di Gallinari hanno perso 125-104 in casa con Portland, sconfitta inattesa ma che non dovrebbe pregiudicare la corsa ai playoff. Vittoria bella ma inutile invece per i Lakers: i californiani hanno ritrovato un grande Lebron James (36 punti e 10 rimbalzi) e sconfitto fuori casa i Bulls per 123-107, ma non c'è più tempo e nemmeno abbastanza punti disponibili per salvare la stagione. Nelle altre sfide gli Spurs di Belinelli hanno vinto a Dallas 112-105, Philadelphia si è imposta sui Cavs 106-99, mentre Indiana su New York per 103-98.

© RIPRODUZIONE RISERVATA