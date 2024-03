NBA, LeBron James a 9 punti dai 40mila in carriera: nella notta contro i Nuggets scriverà un'altra pagina di storia

Questa notte LeBron James potrebbe riscrivere ancora una volta la storia del basket americano. Alle 2:30 (orario italiano) i suoi Los Angeles Lakers giocheranno contro i Denver Nuggets e a King James basteranno 9 punti per toccare quota 40mila in carriera.

Contro i Denver Nuggets arriverà il traguardo dei 40mila punti

Sarà la prima volta nella storia della NBA che un giocatore toccherà tale cifra di punti.

Alla Crypto.com Arena LeBron metterà un'altra pietra miliare nella sua straordinaria carriera nella Lega, all'età di 39 anni. Non ci sono molti dubbi sul fatto che il nativo di Akron possa segnare almeno 9 punti, di conseguenza questa notte sarà quella della storia.

Nella scorsa stagione James aveva tagliato il traguardo di Kareem Abdul-Jabbar, diventando il record man di punti. Nonostante sia alla soglia dei 40 anni non sembra voler rallentare di un centimetro. Quest'anno sta viaggiando ad una media di 25.3 punti. Sui 40mila punti ha detto: «Nessuno l’ha mai fatto. E per me trovarmi in questa posizione a questo punto della mia carriera, credo sia una cosa incredibile. Si colloca in cima alla lista di risultati che ho raggiunto nella mia carriera? No. Ma ha un significato importante, ssolutamente sì. Perché non dovrebbe? Mentirei se dicessi che non significano nulla.

Non ho mai pensato di ottenere il record di punti. Ho semplicemente giocato nel modo giusto, sono sceso in campo e ho lasciato che il gioco venisse da sé e il record di punti è avvenuto in modo naturale. Non è mai stato un mio obiettivo quando sono arrivato in NBA. Ma sto ancora giocando. E posso ancora segnare, quindi continuerò a farlo finché non avrò più benzina».