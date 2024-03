Lebron James lancia il podcast "Mind the game": dove ascoltarlo e quando

LeBron James continua a stupire, non solo per le gesta sul parquet, ma anche per le sue iniziative fuori dal campo da basket. Il campione dei Los Angeles Lakers ha infatti annunciato il suo nuovo progetto, un podcast chiamato "Mind the game" che condurrà insieme all'ex cestista NBA e attuale commentatore di ESPN J.J. Redick.

Un podcast che ogni martedì uscirà con un nuovo episodio, naturalmente mettendo al centro i temi della pallacanestro. L'intento di LeBron è quello di imporsi in un modo innovativo anche nel mondo dei podcast, portando la sua immensa esperienza sul campo da giocatore ancora in attività e da leggenda della palla a spicchi.

Il nuovo podcast di LeBron James e J.J.Redick sarà disponibile già da oggi, martedì 19 marzo, anche in Italia. Su Youtube e su tutte le piattaforme di podcast. Ogni puntata avrà una durata tra i 45 e i 60 minuti, e la coppia di "conduttori" James e Redick ha anticipato che al programma interverrano anche diversi ospiti.

LeBron si è espresso così sul nuovo progetto: «Sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo fatto per innovare i media sportivi. Quando realizzo un progetto, l’unica cosa a cui penso è se io e i miei amici lo guarderemmo.

LeBron James and JJ Redick are teaming up on a podcast planned to be a pure conversation about basketball, business partner Maverick Carter told @AndrewMarchand.



The show, “Mind the Game,” will debut Tuesday and is expected to be weekly.



More ⤵️https://t.co/1uuR9hIj0t pic.twitter.com/Ymw1eLju8s — The Athletic (@TheAthletic) March 18, 2024

«Si tratteranno di semplici conversazioni sulla pallacanestro», ha detto Maverick Carter, da sempre partner in ogni avventura lontano dal parquet di "King" James. Dietro il progetto le due case di produzione fondate proprio dal nativo di Akron (Uninterrupted) e Redick (ThreeFourTwo Productions).

Redick ha esaltato la comunicazione del Re: «Il modo in cui LeBron parla di pallacanestro, in modo in cui comunica, è fantastico». L'attuale commentatore televisivo ha già esperienze di podcast con "The Old Man and the Three" e anche grazie al suo attuale lavoro potrà portare una chiave più giornalistica: «​Vuole essere una conversazione molto fluida sullo sport e sul gioco. Se lo guardi in modo molto semplicistico, è solo questione di basket». La presenza di una leggenda come LeBron James porterà il podcast su un livello decisamente superiore, mai visto prima in altri progetti di questo tipo.