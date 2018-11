Nba, i Clippers di Gallinari battono i Bucks all'overtime

Vittoria sofferta per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari che allo Staples Center hanno la meglio all'overtime 128-126 sui Milwaukee Bucks. Protagonista della serata Lou Williams che a 0«3 dalla sirena mette a segno il canestro vittoria, la settima su 12 partite per i padroni di casa. Inizio brillante per la squadra del 'Gallò, autore di 13 punti, 3 assist e 8 rimbalzi in 41 minuti di gioco, i californiani passano avanti 33-24 ma si perdono nel secondo quarto quando Milwaukee (9-3 in stagione) chiude con un parziale di 40-29. Los Angeles torna a spingere dopo l'intervallo lungo riportandosi avanti, 89-84. Dopo aver avuto un vantaggio di 6 punti i Clippers si fanno raggiungere a 6» dalla fine con un tiro da due di 128-126 di Eric Bledsoe. A infliggere la terza sconfitta stagionale dei Bucks dà un contributo importante Montrezl Harrell coi suoi 26 punti, 21 per Patrick Beverley, 20 di Tobias Harris che mette a referto anche 11 rimbalzi. Per Milwaukee il migliore è Giannis Antetokounmpo, 27 punti e 18 rimbalzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA