Harry e Meghan in Canada su un jet privato, i principi ambientalisti e i viaggi (di lusso) che costano troppo

Il principe ambientalista vola su un jet privato. Una nuova polemica investe Harry e Meghan Markle. I Sussex sono atterrati in Canada a bordo di un jet privato per iniziare una visita di tre giorni prima degli Invictus Games del 2025 a Vancouver. Il quotidiano scandalistico Daily Mail ha confermato che l’aereo della coppia è atterrato martedì a Vancouver da Santa Barbara, l’aeroporto più vicino alla loro casa a Montecito. Secondo quanto riferito, l'aereo è rimasto a Vancouver per circa 39 minuti prima di decollare nuovamente per Victoria, dove è atterrato alle 12:47. La seconda tratta ad alto consumo di carburante verso l'isola di Vancouver è durata 15 minuti e ha coperto una distanza di soli 63 chilometri nautici.