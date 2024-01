Incidente elicottero in Canada, morti tre altoatesini. Tra le vittime i figli degli imprenditori Oberrauch e ​Widmann

Un elicottero è precipitato ieri pomeriggio in Canada, vicino Terrace, nella Columbia Britannica. Tre altoatesini sono morti: facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing. L'elicottero è precipitato in una zona montuosa per motivi in via di accertamento. Altre quattro persone che si trovavano sul mezzo versano in gravi condizioni.

At least three people were killed near Terrace, British Columbia, when a helicopter carrying skiers crashed, the company operating the heli-skiing flight said late Monday. Authorities are investigating the cause of the incident. https://t.co/gMFBGRFbNo — The Washington Post (@washingtonpost) January 23, 2024

Tra le vittime Heinzl Oberrauch

Nell'incidente ha perso la vita Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, mentre suo fratello Jakob Oberrauch, ad del gruppo Sportler, è rimasto ferito. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al noto gruppo imprenditoriale. Jakob Oberrauch è ricoverato in ospedale ed è cosciente.

I due si trovavano con un gruppo di amici e colleghi in Columbia Britannica per effettuare heliskiing.

Morto Andreas junior Widmann

Tra le vittime risulta anche Andreas junior Widmann, imprenditore del settore tessile, figlio di Heinrich Widmann. È invece ricoverato in ospedale Emilio Zierock della nota cantina vinicola Foradori.

Cosa è successo

L'elicottero si è schiantato vicino a Terrace, nella Columbia Britannica. La compagnia si chiama Northern Escape Heli-Skiing e in queste ore sta collaborando con la Royal Canadian Mounted Police e le autorità che indagano sulle cause dell'incidente. A bordo c'erano almeno sette persone: tre altoatesini sono morti, altri quattro sono gravi in ospedale.

L'azienda di eliski: collaboriamo a indagini

«Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell'incidente». Lo ha dichiarato, secondo quanto riferisce The Canadian Press, John Forrest, il presidente e direttore generale di, la compagnia di eliski proprietaria dell'elicottero precipitato. Sempre secondo quanto riferisce The Canadian Press, il «B.C. Emergency Health Services», lunedì pomeriggio, ha inviato sul luogo dell'incidente tre ambulanze aeree e cinque ambulanze di terra. I paramedici hanno curato quattro pazienti che sono stati trasportati aldi Terrace in condizioni critiche. L'azienda di eliski ha dichiarato, inoltre, di aver contattato il team di gestione dello stress da incidente critico di HeliCat Canada, un'associazione di categoria che rappresenta l'industria degli elicotteri e dei gatti delle nevi. Come si legge sul suo sito web, Northern Escape fornisce servizi di alloggio per sciatori e viaggi di sci e snowboard in elicottero per piccoli gruppi. Terrace è una cittadina di 12.000 abitanti a circa 112 chilometri dal confine con l'Alaska.