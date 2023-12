Giulia Cecchettin, insulti choc di un genitore contro un arbitro donna di 17 anni: «Devi fare la sua fine»

Brutto episodio in provincia di Padova. In occasione di una partita di basket del campionato Under 17, un genitore ha aggredito verbalmente un'arbitra di 17 anni, rea a suo dire di favorire la squadra avversaria. Molto pesanti le offese: «Devi fare la fine di quella di Vigonovo!». Quella di Vigonovo, paese a pochi chilometri da Padova, sarebbe Giulia Cecchettin, rimasta vittima, nelle scorse settimane, di un femminicidio.

Arbitro insultato, la difesa del papà

A difesa della ragazza è intervenuto il padre della stessa e altri genitori presenti sugli spalti, mentre la Federazione ha subito offerto tutela ed espresso la propria vicinanza all'arbitra, annunciando severi provvedimenti.