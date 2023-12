Giulia Cecchettin, diretta funerali: attese 15mila persone a Padova. Saranno trasmessi anche in tv

Aggiornamenti in evidenza

Sono in programma oggi, 5 dicembre, i funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Le esequie a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, alle ore 11. Sono attese oltre 15mila persone, allestiti due maxi-schermi nel piazzale antistante la chiesa. Le vie del centro attorno a Santa Giustina e Prato della Valle saranno blindate, chiuse al traffico e off limits per ogni attività commerciale.

Il governatore Luca Zaia ha proclamato il lutto regionale. «Faccio un appello ai veneti - ha detto -, diamo un segnale durante le esequie di Giulia. Chi può abbassi la serranda, chi può spenga le luci alle 11, per 5, 10 minuti o anche per un'ora».

La cerimonia sarà presieduta dal vescovo mons. Claudio Cipolla.