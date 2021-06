Italbasket, dopo Belinelli anche Datome verso la rinuncia al Preolimpico

Rinunce a raffica per la Nazionale di pallacanestro per il pre olimpico di Belgrado. Dopo quella di ieri di Marco Belinelli, oggi la notizia che anche Luigi Datome potrebbe dare forfait. Nulla è ancora ufficiale, ma lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport da fonti molto certe, verificate e confermate anche da parte de Il Messaggero. Il giocatore, da noi contattato, non ha fornito per il momento la sua versione ufficiale, ma pare ormai certo che il capitano della nazionale salterà l’appuntamento di fine giugno (si gioca dal 29 giugno al 4 luglio) che mette in palio un posto alle olimpiadi di Tokyo 2020.

APPROFONDIMENTI BASKET L'Italia domani debutta agli Europei. La Zandalasini:... BASKET Trionfo Virtus: Bologna stritola Milano ed è campione... DA NUMERO 1 A NUMERO 1 Djokovic, dedica all'amico Jokic dal Roland Garros:...

L'Italia domani debutta agli Europei. La Zandalasini: «L'Italbasket cresce con noi»

L’Italia manca dalla manifestazione dal 2004 e contro la Serbia, padrona di casa, le speranze sembrano ora essere ancora minori rispetto all’inizio. Si attende la decisione di Danilo Gallinari, impegnato in Nba con i suoi Atlanta Hawks nella semifinale di Eastern Conference contro i Philadelphia Sixers: la serie è sul 2-2 e tutto è ancora aperto.

Per Datome si tratterebbe principalmente di una rinuncia per motivi di salute. Il giocatore dell’Olimpia Milano, infatti, è alle prese con una fastidiosa borsite al gomito destro che si è presentata alle Final Four di Eurolega a Colonia e che non l’ha più lasciato in pace, limitandone il rendimento, per quel che rimaneva di una stagione nella quale l’A|X Armani Exchange ha giocato 92 partite ufficiali, delle quali Datome ne ha disputate 89.

Diversa invece la scelta di Marco Belinelli, fresco vincitore dello scudetto con la Virtus Bologna: «La stagione per me è stata molto impegnativa dal punto di vista fisico e sono arrivato a Bologna a dicembre senza aver fatto il training camp - dice Belinelli. Questo mi ha portato a finire la stagione con diversi problemi che mi impediranno di essere al 100 per cento. Sosterrò i miei compagni in ogni modo durante il torneo pre olimpico».

Il presidente federale, Gianni Petrucci, alla notizia della rinuncia di Belinelli ha espresso “dispiacere”, non sappiamo quale sarà la sua reazione alla ormai certa scelta di Datome. La Nazionale allenata da Romeo Sacchetti perde in 24 ore due pedine fondamentali. Chi è tornato in azzurro e si sta allenando con grande intensità è Nik Melli, intorno al quale lo staff tecnico azzurro dovrà costruire tutto il suo gioco, rinunciando alla qualità dei suoi uomini più esperti e cercando dai giovani risposte immediate. Contro la Serbia, che avrà anch’essa qualche defezione, ma è squadra in grado di portare in nazionale tantissimi altri talenti, servirà un vero e proprio “miracolo” sportivo.