Lite tra ragazzine a Roè Volciano, 15enne accoltella una 14enne. I compagni riprendono la scena ma non le separano La quattordicenne ferita è stata trasportata in ospedale in condizioni serie ma non è in pericolo di vita. La coetanea è stata trasferita in caserma dai carabinieri di Salò, l'ipotesi di accusa è tentato omicidio