Basket, Serie A: Venezia contro Brescia per il primato. Milano ospita Cremona

Sotto l’albero di Natale, i tifosi di basket trovano due ghiotte partite come antipasto della tredicesima giornata di campionato. Si gioca tutto il programma domani, tranne Milano contro Cremona, prevista domenica 24 dicembre alle pore 12. Le due partite di cartello sono Venezia contro Brescia, seconda contro prima che si giocano il primato, e Aquila Trento contro Napoli, quarta contro quinta. Una vittoria delle due garantirebbe anche la qualificazione aritmetica alla Coppa Italia. Reggio Emilia ospita Sassari, Derthona (chini settimana ha riportato in Italia Colbey Ross, mvp dello scorso campionato) ha una partita non facile contro Treviso, che ha vinto le ultime tre consecutive. Sardi e piemontesi hanno conquistato in settimana la possibilità di giocare il Play In di Basketball Champions League, un bel traguardo per le due italiane.

Pistoia ospita la Virtus Bologna, una vittoria contro l’Olympiacos e una sconfitta a Valencia nella settimana in Eurolega, restando sempre seconda in classifica. In coda Pesaro attende Varese (che ha riportato in Italia Nico Mannion dopo alcuni mesi non positivi al Baskonia) e Brindisi è quasi all’ultima spiaggia contro Scafati. Solo una vittoria potrebbe ridare speranze per una salvezza ad oggi molto complicata.

Intanto, Il 21 dicembre è stato il "World Basketball Day", la giornata internazionale della pallacanestro. In agosto, l'assemblea delle Nazioni Unite ha ratificato la proposta delle Filippine, appoggiata da oltre 70 nazioni.

Il basket diventa così il primo sport di squadra ad avere la sua giornata internazionale riconosciuta dall'Onu. Il giorno coincide con quello in cui, nel 1891, si giocò la prima partita nella palestra dello Springfield College, in Massachusetts.

LA CLASSIFICA

1. Germani Brescia 20 punti

2. Umana Reyer Venezia 18

3. Virtus Segafredo Bologna 16

4. Dolomiti Energia Trentino 16

5. Ge.VI. Napoli 14

6. EA7 Olimpia Milano 14

7. Una Hotels Reggio Emilia 14

8. Vanoli Cremona 12

9. Estra Pistoia 12

10. Bertram Tortona 10

11. Givova Scafati 10

12. Carpegna Prosciutto Pesaro 10

13. Banco Sardegna Sassari 10

14. Nutribullet Treviso 6

15. Openjobmetis Varese 6

16. Happy Casa Brindisi 4

LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

Sabato 23 dicembre:

ore 16.30: Bertram Tortona - Nutribullet Treviso (Dazn e Eurosport 2)

ore 18.30: Happy Casa Brindisi - Givova Scafati (Dazn e Eurosport 2)

ore 19: Dolomiti Energia Trentino - Ge. Vi. Napoli (Dazn)

ore 19:30: Umana Reyer Venezia - Germani Brescia (Dazn)

ore 20: Estra Pistoia - Virtus Segafredo Bologna (Dazn)

ore 20.30: Carpegna Prosciutto Pesaro - Openjobmetis Varese (Dazn)

ore 21: Una Hotels Reggio Emilia - Banco Sardegna Sassari (Dazn e DMax in chiaro sul 52 del DDT)

Domenica 24 dicembre:

ore 12: EA7 Milano - Vanoli Cremona (Dazn)