Basket Serie A, cadono Brescia e Bologna. In coda vincono Treviso, Pesaro e Brindisi

Giornata di campionato dalle mille sorprese. La capolista Germani Brescia cade a Sassari dopo un tempo supplementare ma conserva il primo posto perchè perde anche la Virtus Bologna al termine di una partita incredibile a Pesaro, anch’essa dopo un supplementare e con un fallo commesso da Pajola su Cinciarini a due secondi dalla fine. Venezia sorprende Milano con una grande partita difensiva, prima dominato poi soffrendo nel finale. Vittorie importantissime per Reggio Emilia e Scafati in chiave play off. In coda perde Varese, sommersa a Reggio Emilia (Galloway incredibile, 38 punti con 8/15 da tre), e vincono tutte le ultime tre tenendo la situazione invariata ma con una giornata in meno.

Nell’anticipo del sabato, grande sorpresa a Napoli dove Pistoia passa al Pala Barbuto dopo un tempo supplementare. Di Moore il canestro della vittoria al termine di una partita personale da 23 punti e 8 assist. Willis ne mette altri 23 con 8 rimbalzi e Ogbeide 14 con 14 rimbalzi. Pistoia oggi scavalca Napoli al sesto posto grazie alla doppia in casa e fuori.

La giornata di campionato

UNA HOTELS REGGIO EMILA - OPENJOBMETIS VARESE 113-80

La Reggiana vuole dimenticare la sconfitta a Treviso e parte forte, 25-15 al decimo. Varese prova a reagire, ma i padroni di casa danno l’accelerata decisiva nel terzo periodo, toccando il +17 (75-58) e 81-66 al 30esimo. Il parziale del quarto è 30-22. Galloway (alla fine 38 punti con 8/15 da 3) e Faye (19 punti, 9/10 da due, 5 rimbalzi e ben 5 stoppate date). Reggio allunga fino al 92-72 al 35esimo e vince con uno stratosferico 113-80, tirando con quasi il 70 p er cento da due e il 48 da tre.

UMANA VENEZIA - EA7 MILANO 78-72

Avvio tutto in favore di Venezia, 27-21 al decimo, poi Milano prende le misure , sorpassa con una tripla di Napier (33-36) e chiude avanti al riposo lungo 40-42. Il terzo periodo da 23-9 cambia il volto della partita. Venezia vola sul 65-49 ad inizio dell’ultimo periodo, l’Olimpia, nonostante cattive percentuali in attacco, rientra prepotentemente sul 76-72. Shields sbaglia la tripla del meno uno e Venezia vince soffrendo 78-72, ma meritatamente.

GIVOVA SCAFATI - BERTRAM TORTONA 94-91

La partita è un vero e proprio spareggio per un posto nei play off, Scafati è reduce da tre sconfitte consecutive, i piemontesi hanno vinto cinque delle ultime sei. La Givova, che recupera Alessandro Gentile, ha un buon avvio: 18-11 al quinto, poi 31-20 al primo riposo. Il tiro da tre, che non aveva funzionato fino a quel momento, aiuta Tortona in attacco. Baldasso e Weems riavvicinano gli ospiti sul 38-34, ma Scafati, guidata da Robinson e Nunge (alla fine rispettivamente 20 e 23 punti), ritrova il 44-36 e poi va al riposo lungo 50-43. Il ritorno in campo di Tortona è vigoroso: parziale da 3-12 e sorpasso sul 53-55. La partita ora è equilibrata, avanti Scafati 64-63, poi 75-71 al 33esimo. Finale palpitante. Pinkins pareggia per Scafati sull’85-85, Rossato (8 punti) mette la tripla dell’88-85. Tiri liberi da una parte e dall’altra, Scafati non sbaglia e vince 94-91 salendo in zona play off.

Bene il nuovo arrivato in casa Scafati Sei Henry con 13 punti. Strautins per gli ospiti 20 punti.

BANCO SARDEGNA SASSARI - GERMANI BRESCIA106-101 (dts)

Sassari vuole sfruttare l’onda lunga dei successi su Bologna e Venezia e cerca di dare la spallata anche alla capolista Brescia. Che soffre nel primo quarto, 26-20 per i sardi, poi rientra nel secondo periodo, 41-40 al 17esimo. La Dinamo resta avanti 53-48 al secondo riposo tirando con il 55 per cento da tre. Un parziale da 19-28 rimanda avanti Brescia che entra nell’ultimo quarto in apparente controllo della partita. Sassari riesce in una rimonta insperata con un 11-0 di parziale e si va al supplementare. Qui la Dinamo sfrutta l’inerzia ormai a suo favore e grazie a due grandissime prove di Diop (28) e Tyree (20) vince una gara pazzesca.

HAPPY CASA BRINDISI - DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 89-82

A Brindisi serve soltanto vincere per sperare ancora nella salvezza, ma l’avvio è tutto dell’Aquila: 3-12 al quarto. Sneed suona la carica i padroni di casa e regala la parità sul 15-15, poi il sorpasso 18-15. Happy Casa avanti 22-20 al decim. Baldwin riporta avanti Trento 34-35, le triple di Riisma e Morris ridanno il vantaggio interno sul 43-39. All’intervallo è 47-48. La squadra di casa prova l’allungo sul 56-50, ma Trento rientra e sorpassa 66-70. La partita resta equilibrata fino all’81-79 quando Brindisi produce lo strappo finale con i canestri Washington (22 punti e 5 assist), Sneed (17) e Morris (15) e vince 89-82.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO - SEGAFREDO BOLOGNA 87-86 (dts)

Pesaro entra in campo sapendo già della vittoria di Brindisi e ha bisogno di un successo a sua volta per tenere viva la lotta salvezza. La Virtus, sconfitta nettamente dal Real Madrid in Eurolega, parte contratta, ma è avanti 18-19 al decimo, poi 33-37 al riposo lungo. La partita resta equilibrata, anche se non particolarmente bella. Pesaro lotta con grinta, resta agganciata al 30esimo 50-54. Gli ultimi dieci minuti non sono adatti per i deboli di cuore, soprattutto il finale. Bologna è avanti 67-72, Pesaro la pareggia e Tambone ha addirittura il tiro della vittoria. Si va al supplementare, ancora parità sul 79-79. Mazzola trova la tripla dell’82-79, Lundberg fa 1/2 ai liberi ed è 85-83, Cinciarini fa lo stesso per l’86-83. Belinelli (18 per lui, 16 per Shengelia) si alza da tre e subisce un fallo inopportuno da Wright Foreman (12), va in lunetta e segna tutti e tre i liberi. A due secondi dalla fine Pajola commette un fallo davvero inutile su Cinciarini che segna i primo, sbaglia volutamente il secondo e con i suoi 19 punti e 8 assist regala un successo incredibile a Pesaro in chiave salvezza.

NUTRIBULLET TREVISO - VANOLI CREMONA 78-71

Anche Treviso deve obbligatoriamente vincere dopo le vittorie di Pesaro e Brindisi. Come altre volte la partenza della squadra allenata da Vitucci non è delle migliori, 14-17 al decimo, poi 23-28 al 15esimo. Primo sorpasso sul 30-28 con la tripla di Bowman (18 punti alla fine, come Olisevicius), ma al riposo lungo è ancora vantaggio esterno sul 36-38. Nel terzo periodo, la squadra di casa gioca finalmente un basket convincente, produce un parziale da 19-10 e chiude avanti 55-50. A metà quarto periodo capitan Zanelli prende per mano Treviso segnando prima la tripla del 63-56, poi regalando l’assist per il canestro di Olisevicius. Al 36esimo è 65-56 e il Pala Verde è una bolgia. I padroni di casa restano avanti 70-61, poi 72-63. Cremona non ha la forza di rientrare e perde la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Festeggia Treviso che vince 78-71 e tiene lontano le dirette avversarie per la salvezza.

LA CLASSIFICA

1) Germani Brescia 34 punti

2) Umana Venezia 32

3) Virtus Segafredo Bologna 32

4) EA7 Olimpia Milano 30

5) Una Hotels Reggio Emilia 26

6) Estra Pistoia 24

7) Ge.Vi. Napoli 24

8) Bertram Tortona 22

9) Banco Sardegna Sassari 22

10) Givova Scafati 22

11) Dolomiti Energia Trentino 22

12) Vanoli Cremona 18

13) Openjobmetis Varese 18

14) NutriBullet Treviso 16

15) Carpegna Prosciutto Pesaro 14

16 Happy Casa Brindisi 12