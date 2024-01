Lazio-Roma, la designazione arbitrale del derby di Coppa Italia: arbitra Orsato

Mercoledì 10 gennaio alle 18 andrà in scena il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma che metterà in palio il pass per la semifinale. Oggi è stata resa nota la designazione arbitrale del match. L'arbitro della partita sarà Daniele Orsato. Imperiale e Rossi saranno i due assistenti, Gianluca Manganiello invece sarà il quarto ufficiale. Al Var ci sarà Massimiliano Irrati; Avar affidato ad Eugenio Abbattista.

