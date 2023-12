Roma Femminile, con il Psg non basta Giacinti: al Parco dei Principi finisce 2-1 per le francesi. Primo ko stagionale per le giallorosse

Prima sconfitta in stagione per la Roma. Al Parco dei Principi vince il Psg 2-1, e adesso la classifica del girone di Champion League recita così: Bayern Monaco primo con 5 punti, Roma e Ajax seguono con 4, le francesi ultime con 3. Insomma, ci si gioca tutto nelle gare di ritorno che inizieranno la prossima settimana proprio con la "rivincita" della sfida di questa sera. La Roma perde perché non è stata la solita Roma: un doppio colpo in due minuti (tra fine primo tempo e inizio ripresa) permette alle padrone di casa di prendersi i primi tre punti del proprio cammino europeo. A nulla serve, questa volta, la rete di Valentina Giacinti, la terza in altrettante partite in questo girone.

ERRORI

Il primo gol del Psg arriva su rigore. Il fallo è di Aigbogun su Katoto, ma è madornale la dormita difensiva, troppo statica su un pallone vagante in area di rigore. Geyoro dal dischetto è fredda e spiazza Ceasar, proprio al 45'. E al primo minuto del secondo tempo - Spugna è tornato in campo con la difesa a tre - il colpo decisivo: Geyoro brucia Minami e mette in mezzo dove Katoto è tutta sola e raddoppia. La reazione della Roma c'è: Giacinti guadagna un calcio di rigore (fallo di mano di Hunt, già ammonita, che non si becca un paio di volte il secondo giallo) ma Giugliano non calcia bene. Kiedrzynek intuisce e respinge. Ma le giallorosse non ci stanno, e la riaprono qualche minuto dopo con il diagonale di Giacinti su assist di Giugliano. La squadra di Spugna prende coraggio e un paio di occasioni per pareggiare ce le ha. Una clamorosa: la doppia conclusione di Viens e di Di Guglielmo viene respinta dal muro parigino che regge, poi, senza particolari difficoltà, anche nel recupero.

Peccato. Ma tutto è ancora aperto e la partita di giovedì prossimo al Tre Fontane diventa decisiva. Servirà in quel caso tutto l'apporto del pubblico giallorosso.