​Roma, secondo giorno in Portogallo: Ibanez sta meglio, Solbakken a parte, Mourinho si affida ai nuovi

dal nostro inviato



ALBUFEIRA - Secondo giorno di lavoro ad Albufeira, solo una seduta per la squadra di Mourinho, che avrà il pomeriggio di riposo. Nei prossimi giorni, il tecnico concederà una serata alla squadra, come ha sempre fatto in questi anni di ritiri portoghesi. Il gruppo ha lavorato sul campo dello Estadio Monumental per circa un’ora e mezza: la solita fase di riscaldamento, esercitazioni tecniche e partitella finale. Hanno lavorato a parte (fisioterapia) i due infortunati, Ibañez e Solbakken: il primo ha rimediato ieri una contusione al piede destro, oggi si è presentato al campo con una fasciatura; il secondo si porta dietro un affaticamento muscolare alla coscia. Il brasiliano poi ha preso parte al lavoro con la squadra, mostrandosi subito pronto dopo la botta del giorno prima. Solbakken, almeno lui, non sarà disponibile per l’amichevole di mercoledì, allo stadio di Albufeira (ore 21 italiane) contro il Braga, nella quale vedremo qualche indizio della Roma che sarà, di quella del Mourinho atto terzo.

Già, perché al gruppo dello Special mancano ancora due pedine, il centravanti (Scamacca del West Ham è in pole) e un centrocampista (Sanches del Psg resta un obiettivo: Luis Enrique lo esclude dal gruppo dei titolari, il portoghese è in ritiro con la squadra ma si allena da solo) per poterlo definire completo.

Vedremo ancora una volta all’opera i nuovi, Aouar, Kristensen e Ndicka, che saranno protagonisti già dalla prima di campionato contro la Salernitana, quando mancheranno per squalifica due pezzi forti come Pellegrini e Dybala, oltre al tecnico Mourinho.

A proposito dell’argentino, lui è sempre il più richiesto dai tifosi presenti qui in Algarve. Ieri la Joya ha “saltato” il consueto incontro con i fans, mentre stavolta si è intrattenuto qualche minuto per le rituali foto e autografi con una ventina di persone presenti davanti al Monumental. Intorno alle 12.15 locali, il gruppo si è trasferito in albergo per il pranzo. Il gm Pinto è atteso in ritiro tra stasera e domani: sta chiudendo il trasferimento di Shomurodov al Cagliari e sarà qui per la prima amichevole portoghese.