Roma Femminile, annuncio ufficiale: Manuela Giugliano firma fino al 2028

La numero 10 della Roma Femminile avrà una padrona per molto tempo. Almeno fino al 30 giugno del 2028, poi si vedrà. Di tempo per pensarci ce n'è abbastanza. L'annuncio è arrivato alla fine del 2023: Manuela Giugliano ha messo nero su bianco con il club giallorosso, legandosi ancora per i prossimi cinque anni con la squadra prima in classifica in Serie A e che sabato, dopo un periodo di vacanza, tornerà ad allenarsi in vista dell'impegno in Supercoppa Italiana contro la Juventus il prossimo 7 gennaio a Cremona.

Roma, numeri da record all'Olimpico: 1.956.093 spettatori nel 2023, una media di 61mila tifosi a partita

I numeri di Giugliano

Da quando è arrivata in giallorosso Giugliano ha collezionato 125 presenze e 31 reti. Otto solamente in questo inizio di stagione tra campionato e Champions League equamente divisi. Insomma, è diventata decisiva anche in zona gol, cosa che era successa anche negli anni scorsi, senza dubbio, ma non con questa continuità. Giugliano sta trascinando in questa stagione con le sue qualità tecniche, ma anche con quel carisma di chi sa di poter fare la differenza sempre. Adesso restano solamente due le giocatrici in scadenza: Minami e Serturini, entrambe il prossimo 30 giugno. Delle novità al momento non ce ne stanno, ma per la prima non dovrebbero esserci problemi. Vedendo se anche per la seconda - cercata dall'Inter la scorsa estate - sarà così.