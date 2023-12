Genoa-Inter: dove vederla in tv, orario, probabili formazioni, classifica e ultimi risultati delle due squadre

Domani c'è la prima tranche della 18ª giornata di Serie A, con ben quattro partite. A scendere in campo allo Stadio Marassi sono Genoa e Inter, che hanno intenzione di chiudere al meglio l'anno. I nerazzurri sono in testa alla classifica e mettere altri punti in cassaforte significherebbe fare passi avanti per il titolo. I rossoblù, invece, hanno pareggiato con la Juventus, vinto con il Sassuolo e non hanno intenzione di rovinare lo stato di forma.

