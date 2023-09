Roma femminile, si gioca al Tre Fontane:ecco le date del preliminare di Champions League

Undici ottobre e 18 ottobre: ore 14:30. La Uefa ha ufficializzato le date dell’ultimo turno preliminare di Champions League che vede impegnata la Roma femminile di Alessandro Spugna. Il sorteggio è stato benevolo per le giallorosse che hanno pescato il Vorskla Poltava, formazione ucraina. Che ha un piccolo problema però: non ha un campo dove poter ospitare le campionesse d’Italia. E allora da qui la richiesta.

Andata e ritorno a Roma

La società ucraina ha chiesto a Roma e Uefa la possibilità di poter giocare anche la gara di ritorno nell’impianto dell’Eur, al Tre Fontane.

Richiesta accolta da entrambi i lati e così entrambi i match si giocheranno a Roma. La squadra di Spugna, avvantaggiata già prima perché comunque non avrebbe avuto chissà quale problema a superare il turno che le potrebbe permettere di raggiungere i gironi di Champions per la seconda volta di fila, giocherà “in casa” entrambi i match. Non ricordiamo questa cosa sia successa prima d’ora.