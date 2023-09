Dov'è Tiraspol, la Roma in Transnistria in trasferta al confine con la guerra a sole due ore da Odessa (e 300 km da Zaporizhzhia)

La Roma si prepara ad aprire ufficialmente la propria stagione europea. Dopo la delusione dello scorso anno, con Mourinho sconfitto nella finale di Budapest dal Siviglia, i giallorossi tornano in Europa League, dove il 21 settembre affronteranno lo Sheriff Tiraspol. La trasferta in Moldavia però nasconde storie di guerra e geopolitica, intrecciate in una regione, la Transnistria, autoproclamatasi stato e che non si riconosce nel governo centrale di Chisinau. E in cui il calcio è utilizzato come veicolo politico, primo strumento di potere separatista.