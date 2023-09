Sheriff-Roma, le probabili formazioni: out Pellegrini e Smalling, torna Aouar. Gioca Belotti

Ultimo allenamento prima della partenza per Tiraspol per l'esordio della Roma in Europa League. Un viaggio lungo che oltre al volo prevede un’ora di pullman per raggiungere la città moldava. Si giocherà alle 18.45 e Mourinho (squalificato) avrá l’opportunità di fare turnover anche in vista del tour de force che aspetta la squadra. Non viaggeranno Pellegrini e Smalling, entrambi puntano al recupero per la trasferta con il Torino (domenica ore 20.45). Recupera invece Aouar rimasto in tribuna con l’Empoli per un infortunio all’adduttore.

Sheriff-Roma, la probabile formazione di Mourinho

In porta chance per Svilar, mente la linea difensiva sarà la stessa che ha giocato con i toscani (Mancini, Llorente e Ndicka).

In regia Cristante (o Paredes), mentre le mezzali saranno Bove e Aouar con Renato Sanches pronto a subentrare. Sulla corsia di destra Karsdorp (Kristensen è fuori lista), su quella di sinistra Zalewski. In attacco c’è grandissima attesa per la coppia Belotti-Lukaku. Il feeling tra loro è già nato. All’allenamento di questa mattina hanno preso parte anche i Primavera Pisilli e D’Alessio. Alle 18.45 (ora italiana) la conferenza stampa di Mourinho e Karadorp.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Belotti, Lukaku.