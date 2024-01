Calcio, Coppa Italia: Roma e Atalanta volano ai quarti

EMBED





Il mercoledì di Coppa Italia sorride a Roma e Atalanta che si sono qualificate per i quarti di finale della competizione. I giallorossi hanno battuto in rimonta la Cremonese per 2-1 grazie alle reti Lukaku e Dybala e nel prossimo turno affronteranno la Lazio nel derby della Capitale. I bergamaschi, invece, hanno eliminato per 3-1 il Sassuolo e per guadagnarsi un posto in semifinale dovranno vedersela con il Milan. Stasera tocca all'ultimo ottavo di finale tra Juventus e Salernitana. (Lapresse)