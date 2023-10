Lukaku, i tifosi dell'Inter preparano l'accoglienza: 50mila fischietti distribuiti a San Siro

Quella del 29 ottobre è una data che i tifosi dell'Inter hanno cerchiato in rosso sul calendario. È il giorno in cui Romelu Lukaku tornerà a San Siro, questa volta vestendo la maglia della Roma. Il popolo interista non ha dimenticato il tradimento andato in scena quest'estate, quando il belga ha messo in stand by l'offerta nerazzurra per aspettare la Juventus.

Roma, l’evoluzione di Paredes passa da Mourinho. Sempre titolare, giocherà anche giovedì con il Servette

Ecco perché i tifosi della Curva Nord si stanno già organizzando per un'accoglienza che si preannuncia infuocata.

Già nel pre partita di Inter-Benfica, partita valida per la seconda giornata di Champions League, stanno girando allo stadio alcuni volantini che annunciano come saranno distribuiti 50mila fischietti per accogliere Lukaku.

«Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data», si legge nel comunicato, «ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle. Prima dell'incontro con la Roma la Nord distribuirà 50mila fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di essere trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori».