Roma Club Gerusalemme protagonista del «Torneo dell'amicizia»: quadrangolare con la Roma e Grifoni Giallo Verdi

La Roma e il Roma Club Gerusalemme ribadiscono la loro unione con un incontro che ha visto protagoniste due squadre di ragazzi provenienti dal Medio Oriente, una dei giallorossi e unadei Grifoni Giallo Verdi, club dilettantistico romano. Le quattro squadre hanno dato vita al «Torneo dell'amicizia», un quadrangolare che si è disputato al Centro logistico della Guardia di Finanza.

A renderlo noto è stata la stessa Guardia di Finanza che ha emanato un comunicato ufficiale: «Lo scorso 21 maggio, a Roma, presso il Centro logistico della Guardia di Finanza, si è disputato il “Torneo dell’amicizia”, quadrangolare di calcio patrocinato dal Corpo, al quale hanno partecipato 2 rappresentative dell’Associazione Sportiva Roma Gerusalemme, una dell’A.S.

Roma e quella dei Grifoni Giallo Verdi. L’evento è stato organizzato con l’intento di regalare attimi di spensieratezza ai giovani calciatori dell’A.S. Roma Gerusalemme, club di cui fanno parte ragazzi di differenti nazionalità e confessioni religiose (arabi cristiani, arabi musulmani, armeni ortodossi cristiani, arabi palestinesi musulmani e ebrei israeliani) che, a Roma dal 19 al 22 maggio, sono stati ospitati in una struttura del Corpo. Durante la loro permanenza in Italia, i giocatori del Roma Club Gerusalemme hanno, inoltre, visitato lo Stadio Olimpico e il Museo Storico della Guardia di Finanza. Particolarmente toccante è stato il momento di raccoglimento dinanzi alla targa dei “Giusti tra le Nazioni” presente nel cortile della caserma “Sante Laria”. L’evento ha contribuito - sotto l’insegna unificante della “fratellanza sportiva” - a promuovere i valori dello sport come il rispetto reciproco, il fair play, l’inclusione e la condivisione».

