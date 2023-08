Roma, Dan Friedkin è la garanzia: il presidente pilota che dà un passaggio a Lukaku

Domenica scorsa, su sito Flightradar, i tifosi della Roma monitoravano un aereo della flotta dei Friedkin partito da Ginevra direzione Londra. Non c'era la certezza, ma solamente la sensazione - o al massimo la voglia - che dentro ci fosse Dan, il proprietario e presidente giallorosso. Sì, perché quando si muove lui in prima persona qualcosa bolle in pentola. Effettivamente il padre era andato a raggiungere il figlio Ryan e Tiago Pinto, partiti il giorno prima da Ciampino, per andare a chiudere l'affare dell'anno, quello che ogni estate i texani regalano ai propri tifosi. All'inizio fu José, a maggio, di colpo; l'anno scorso Dybala (e pure Wijnaldum ci verrebbe da dire, anche se poi le cose non sono andate come si sperava); quest'anno Romelu Lukaku, l'attaccante belga che ha tradito l'Inter, ha flirtato con la Juventus, e che invece si allenerà a Trigoria.

Quell'aereo di Dan è un certezza. Oggi è stato seguito da oltre 6 mila persone per quella che è, sportivamente parlando e letta nel senso buono della parola, una follia collettiva. Un aereo guidato da un presidente che porta il colpo da novanta di una squadra. Ha il sapore di film americano, e immaginiamo Dan dire a Romelu (così come fanno i padri con i figli in quei film sportivi che prima o poi tutti noi abbiamo visto) «Hey, campione». Una scenetta vista e rivista e che fa sempre ridere. Questa volta però il padre è arrivato in tempo a vedere il figlio giocare. Anzi, lo accompagna proprio lui alla partita. Un finale diverso.

Quello che solo Dan riesce a scrivere.

Anche con Mourinho è stato il presidente a pilotare quell'aereo atterrato sempre nella pista dedicata ai voli privati di Ciampino. Era luglio, a Roma c'era un sole che faceva paura, ma questo non fermò la marea giallorossa che poi prese il raccordo e arrivò direttamente a Trigoria per salutare José: sciarpa al collo, bacio, e subito amore, al primo istante. Anche in questo caso come un film americano. Perché quando si muove Dan qualcosa bolle. Ormai l'abbiamo capito. E festeggia anche Flightradar per gli accessi.