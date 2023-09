Genoa-Roma, le probabili formazioni: torna Pellegrini a centrocampo, resta in infermeria Smalling

Ultimo allenamento prima della partenza per Genova dove domani sera la Roma affronterà i rossoblù per sfatare il tabù trasferte. Solo due vittorie fuori casa nel 2023, poche per una squadra che ambisce a partecipare alla Champions. Mourinho lo sa e schiererà la miglior formazione a disposizione. Niente turnover nonostante gli impegni ravvicinati e il tuor de force fino alla sosta di metà ottobre. In realtà sono poche anche le possibilità di alternare i calciatori considerati gli infortuni che hanno fermato Smalling e Renato Sanches. Recupera Pellegrini che potrebbe giocare mezzala nel 3-5-2 o trequartista nel 3-4-1-2, in entrambi i casi a completare il centrocampo saranno Cristante e Paredes. Nessun dubbio sull’attacco composto da Lukaku e Dybala e nemmeno sulla difesa. La linea sarà la stessa delle ultime tre partite con Mancini, Llorente e Ndicka. Smalling potrebbe averne per altri 20 giorni, appuntamento al 22 ottobre contro il Monza. Il Genoa di Gilardino si presentarà con Retegui e Gudmundsson in attacco, Malinovskyi partirà dall'inizio per aiutare nella manovra offensiva. In mediana l'ex di turno Strootman con Badelj e Frendrup. In difesa assente per squalifica Martin, sulla sinistra giocherà Vasquez.

Genoa-Roma, le probabili formazioni

Stadio Ferraris, giovedì 28 settembre ore 20.45

Genoa (4-4-2): 1 Martinez; 4 De Winter, 13 Bani, 5 Dragusin, 22 Vasquez; 17 Malinovskyi, 8 Strootman, 47 Badelj, 32 Frendrup; 11 Gudmundsson, 19 Retegui

All.: Gilardino

A disp.: 55 Haps, 39 Sommariva, 33 Matturro, 25 Kutlo, 24 Jagiello, 16 Leali, 2 Thorsby, 37 Puscas, 36 Hefti, 18 Ekuban, 20 Sabelli

Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N’Dicka; 43 Kristensen, 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini, 59 Zalewski; 21 Dybala, 90 Lukaku

All.: Mourinho

A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 2 Karsdorp, 19 Celik, 52 Bove, 60 Pagano, 61 Pisilli, 22 Aouar 92 El Shaarawy, 37 Spinazzola, 17 Azmoun, 11 Belotti