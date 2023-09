Roma, presentata la terza maglia: è nera con il Lupetto di Gratton. Giovedì c'è il Genoa, out Smalling ma torna Pellegrini

La Roma presente la terza maglia che indosserà per la stagione 2023/24. Il design della terza maglia ha come base un elegante colore nero, su cui spiccano alcuni dettagli giallorossi. Sul cuore torna il “Lupetto” della Roma disegnato da Piero Gratton, questa volta in versione nera e inscritto in un cerchio bianco con bordi giallorossi; a destra il logo adidas in versione bianca. Dal colletto in versione “Henry” partono le iconiche tre strisce, che riprendono tre storiche tonalità della società capitolina, il giallo, l’arancione e il rosso. Le maniche, inoltre, sono contraddistinte da un motivo guilloché ispirato agli elementi ornamentali dei mosaici dell’Antica Roma, reinterpretati in chiave contemporanea. Sempre dall’eredità di Gratton viene recuperata la “R” stilizzata, parte dell’identità coordinata del Club all’epoca dell’introduzione del Lupetto. Il logo è posto sul retro-colletto a simboleggiare il raccordo tra la tradizione e il futuro, in questo terzo capitolo dell’”Eternal Future” giallorosso.

Roma, Pellegrini e Aouar tornano con il Genoa: sfida per un posto da titolare. Smalling resta in infermeria

Il nuovo kit sarà indossato dalle squadre maschili e femminili. Il kit sarà disponibile a partire da oggi, 26 settembre. E sempre oggi la squadra riprenderà ad allenarsi a Trigoria.

Due le principali incognite: Aouar e Pellegrini. Entrambi in panchina contro il Torino per via di un recente infortunio muscolare, dovrebbero essere impiegati a Genova. In pole il capitano che non gioca titolare dalla gara contro il Verona del 26 agosto. Con lui Paredes in cabina di regia e Cristante mezzala. Sulle corsie, scelte quasi obbligate: a destra Kristensen e a sinistra Spinazzola in vantaggio su Zalewski. In difesa non recupera Smalling, obbligando Mourinho a schierare la stessa linea delle ultime tre partite composta da Mancini, Llorente e Ndicka. In attacco la coppia Dybala-Lukaku, l’unica certezza del tecnico.