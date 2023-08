Dybala come sta dopo l'infortunio? Oggi gli esami, resta in dubbio per il Milan

Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina Paulo Dybala per il dolore all’adduttore destro non hanno dato esito negativo (ce ne saranno altri in settimana), ma l’attaccante dovrà gestirsi in vista della gara contro il Milan. È probabile che non cominci la partita titolare e possa subentrare dalla panchina, l’obiettivo resta quello di non saltare la convocazione con la nazionale argentina che disputerà due partite valide per la qualificazione ai Mondiali contro Ecuador e Bolivia.

Roma, Aouar non basta: il Verona vince 2-1. E Dybala si fa male

Insomma, la storia si ripete: Paulo dà il massimo con la Roma, ma quando c’è la nazionale di mezzo preferisce non rischiare pur di essere convocato. È accaduto lo scorso anno nella partita contro l’Atalanta all’Olimpico in cui ha alzato bandiera bianca durante il riscaldamento, ma poi ha risposto positivamente alla convocazione in nazionale.

Mourinho lo sa e ha imparato ad accettare le sue defezioni, a patto che quando rientrerà dal doppio impegno con l’Argentina sia disponibile al 100%.

Dybala si è fermato al minuto 68 della gara contro il Verona, era la sua prima partita stagionale (contro la Salernitana era squalificato). Già durante la pre-season ha avuto lo stesso problema all’adduttore nell’amichevole con il Tolosa, ha chiesto la sostituzione poco dopo la mezzora.