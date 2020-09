Triathlon: test day a cronometro al lago di Vico per una giornata di sport in sicurezza

Ultimo aggiornamento: 13:39

Una giornata di sport, in piena sicurezza nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Sabato 19 il lago di Vico è tornato ad essere il palcoscenico mozzafiato di una giornata di triathlon, un test day organizzato dal Forhans Team con il contributo della Regione Lazio. In seguito all’annullamento della gara in programma nello stesso giorno, con le autorità competenti che hanno ritenuto che non sussistessero le condizioni per procedere in un momento di difficoltà, gli organizzatori hanno permesso a diversi atleti di misurare il loro stato di forma e di staccare la spina dal periodo difficile che sta vivendo il nostro Paese.Lo sport non si ferma quindi, ma lo fa con tutte le precauzioni necessari. Per l’occasione sono stati infatti allestiti, come da protocollo, triage di ingresso, misurazione temperatura e uso mascherina in aree comuni. I protagonisti si sono messi alla prova in test di nuoto e running cronometrati su i percorsi già allestiti dall’organizzazione sin dalla mattina presto, per dare la possibilità a tutti di svolgere la prova in tutta sicurezza, sia autonomamente che in una frazione comune partita alle 15. Lo scenario del lago di Vico ha fatto il resto, creando un contorno che da anni accompagna tanti sportivi sia durante le gare di triathlon che di running.