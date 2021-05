Europei Budapest 2021, tuffi: Tocci 3° e Marsaglia 4°. Questa sera la finale

TUFFO CONTINUO

Promossi alla finale di stasera, nel trampolino da un metro, sia il soldato di Cosenza Giovanni Tocci che il marinaio di Roma, Lorenzo Marsaglia; i due azzurri, che fanno coppia per il sincronizzato da tre metri, specialità per la quale sono qualificati alle Olimpiadi, e che sono entrambi allenati da una donna (Lyubov Barsukova per Giovanni e Benedetta Molaioli per Lorenzo) si sono classificati rispettivamente terzo con 368,05 punti e quarto con 367,35, in una graduatoria dei preliminari che vede in vetta, prossimo ai 400 punti (399,50), l’inglese Jack Laugher e secondo il leggendario tedesco Hausding (381,95).

Questa finale seguirà nel programma della sera quella a otto con il tuffo sincronizzato misto da tre metri: la coppia italiana, tutta romana, è formata da Chiara Pellacani, già due medaglie a Budapest, non ancora diciannovenne (a settembre) costretta a fare da “veterana”, scherza lei, e da Matteo Santoro che di anni non ne ha ancora compiuti quindici (a ottobre).

Ultimo aggiornamento: 17:05

