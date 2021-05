Europei Budapest 2021, nuoto di fondo: Paltrinieri è medaglia d'oro nella 5 km

Continuano i successi per gli azzurri, che in questi giorni sono impegnati agli Europei di sport acquatici di Budapest. Questa volta tocca a Gregorio Paltrinieri, che ha vinto la medaglia d'oro nella 5 km. Il successo dell'azzurro si aggiunge all'argento di Giulia Gabbrielleschi (argento) e al bronzo di Dario Verani. Che è salito sullo stesso podio, per la 5 km del nuoto di fondo. Secondo posto e medaglia d'argento per il francese Olivier, che ha concluso dietro a Paltrinieri con un ritardo di 2". Soltanto sesto, invece, l'altro azzurro Marcello Guidi. Davanti a lui si sono classificati l'ungherese Kristof Rasovszky e il francese Logan Fontaine.

APPROFONDIMENTI NUOTO Europei, Gabbrielleschi d'argento nella 5 km. I risultati EUROPEI ACQUATICI Europei Budapest 2021, oro per la Bertocchi e bronzo per la... NUOTO Europei Budapest 2021, tuffi: Pellacani e Bertocchi volano in finale NUOTO Europei Budapest 2021, bronzo per Ogliari-Sportelli nel tecnico.... NUOTO Europei Budapest 2021, al via i campionati europei di sport...

Ultimo aggiornamento: 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA