Sky Sport presenta la sua stagione dei motori: dalla Formula 1 alla MotoGp, ma non solo. 380 gare e 1400 ore live. «Ne vedrete di tutti i motori...»

Una nuova stagione ricca di motorsport è alle porte per la “Casa dei Motori”. Tante nuove sfide che Sky si appresta a raccontare. Fino a novembre, saranno dieci mesi a tutta velocità per un totale di oltre 380 gare e più di 1.400 ore di programmazione live distribuite in ben 40 weekend di puro divertimento. Come recita lo slogan: “Ne vedrete di tutti i motori…”. Si preannuncia, dunque, un'annata a tutto gas.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Massa, un ferrarista speciale: «Vincere non è... FORMULA 1 Mercedes, Hamilton: «Mai detto mi ritiro». Masi... FORMULA 1 La squadra si stringe intorno alla Ferrari: presentata la SF-75,...

Sarò soprattutto un 2022 pieno di novità. Specialmente in Formula 1, perché il 2022 sarà l’anno della rivoluzione, con monoposto completamente nuove, ben 23 Gran Premi in calendario. Ma anche la MotoGp si appresta ad un cambio epocale: dopo 26 stagioni non vedremo al via Valentino Rossi. Eppure, ci sarà di tutto e di più in una stagione che ci si augura possa essere favorevole alle rosse, Ferrari e Ducati. Con Leclerc e Sainz da una parte, e Francesco Bagnaia dall’altra. Una stagione ricca di appuntamenti, quella di Sky, che vedrà nel suo palinsesto pure Superbike, Formula E, il ritorno della NTT INDYCAR SERIES, la recente new entry del World Rally Championship e l’ingresso di ulteriori nuovi campionati tra cui il Fanatec GT World Challenge Europe, dove Valentino Rossi si misurerà con le quattro ruote, e il fascino del campionato femminile di monoposto, W Series. Tutto questo e molto altro ancora sarà live su Sky Q via satellite e via internet, in streaming su NOW, oltre che in mobilità con Sky Go e con alcuni eventi in chiaro su TV8. Insomma, se non l’aveste ancora capito, Sky è indiscutibilmente la “Casa dei motori”.

Un giro del mondo in prima fila grazie a Sky Sport F1, Sky Sport MotoGP, Sky Sport Action e gli altri canali che racconteranno tutti i principali campionati motoristici a due e quattro ruote. Saranno oltre 20 i campionati di motorsport in onda su Sky, con l’integrazione degli eventi motoristici proposti da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, anche in streaming su NOW). Dopo il via al Mondiale di Formula E e il debutto su Sky del Mondiale rally WRC, il 6 marzo torna in pista anche la MotoGP con il Gran Premio del Qatar, mentre il 20 marzo toccherà alla Formula 1 con il Gran Premio del Bahrain. Fino al 20 novembre, saranno 23 i GP in calendario per la F1 (5 di questi – Imola, Spagna, Francia, Monza e Stati Uniti - in diretta anche su TV8), 21 quelli di MotoGP (6 di questi – Stati Uniti, Spagna, Italia, Germania, Misano e Aragón – live anche su TV8) e 12 i Round delle 3 classi di Superbike (SBK, Supersport e Supersport 300) al via il prossimo 10 aprile in Spagna, con il Mondiale SBK in diretta anche su TV8. Una bella scorpacciata di motori.