Goggia vince la discesa libera ad Altenmarkt: è il primo successo stagionale. Delago terza

Il riscatto di Sofia Goggia che, dopo la caduta nel SuperG di Altenmarkt, vince la discesa libera sulla Kalberloch con dieci centesimi di vantaggio sulla svizzera Venier. Un grande successo ad Altenmarkt per la sciatrice che, per la prima volta, ottiene il successo su questa pista. Un primo posto che le prmette di eguagliare Federica Brignone a quota 24 tra le plurivincitrici. Medaglia d'oro, la prima in questa stagione di Coppa del Mondo dopo averla sfiorata in altre gare.

Sul podio insieme a lei anche un'altra italiana: Nicol Delago. La ventisettenne di Bressanone è aarrivata terza con trentaquattro centesimi in più insieme all'austriaca Mirijam Puchner. Nulla da fare per Brignone che invece scivola fuori dalla Top 10 con 1.39 di ritardo su Goggia.

