Coppa del Mondo, la Shiffrin dà forfait al gigante di Soelden

Mikaela Shiffrin non sarà al via sabato prossimo allo slalom gigante di Soelden, gara d'apertura della Coppa del Mondo 2020/2021. La 25enne statunitense, tre volte vincitrice della coppa di cristallo, ha dovuto rinunciare per un problema alla schiena emerso negli allenamenti degli ultimi giorni. «È molto frustrante dover rinunciare alla gara di apertura della stagione dopo otto anni consecutivi di presenza, per fortuna l'infortunio è in via di guarigione e tornerò presto», ha scritto Shiffrin sui suoi profili social.

