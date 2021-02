SuperG donne: oro a Gut-Behrami, sul podio Suter e Shiffrin. Decima Brignone

Dopo tre giorni di rinvii, ecco finalmente le prime medaglie dei Mondiali di Cortina. Il SuperG femminile lo vince la grande favorita Lara Gut-Behrami (per lei primo titolo iridato in carriera), che chiude in 1'25''51 e precede di 34 centesimi la connazionale Corinne Suter (medaglia d'argento) e una splendida Mikaela Shiffrin, che chiude terza al suo primo SuperG stagionale e con soli tre giorni di allenamento sulla velocità, perdendo il secondo titolo iridato consecutivo nella specialità solo per un errore al salto. Seguono Ledecka, Lie, Gagnon, Tippler, Gisin e Vlhova.

Prima giornata negativa per le italiane, che però storicamente fanno fatica sulla pista dell'Olympia delle Tofane: solo decima Federica Brignone a 1″09, undicesima Bassino a 1″19, diciottesima Elena Curtoni a 1″79 e 23esima Francesca Marsaglia a 2″47.

