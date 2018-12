La promessa Manfredi in coma farmacologico dopo un incidente in allenamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un incidente nel mondo del ciclismo. Samuele Manfredi, astro nascente del ciclismo azzurro, dopo un incidente con una macchina, mentre si allenava a Toirano in Liguria, è stato ricoverato in codice rosso per grave trauma cranico. Il diciottenne di Pietra Ligure vincitore di un oro e un argento ai Campionati Europei di pista, attualmente è in coma farmacologico e l’equipe medica che lo sta seguendo, per il momento ha deciso di mettere il giovane atleta in coma farmacologico, per decidere nelle prossime ore come intervenire.Quello accaduto oggi a Manfredi è il secondo incidente nel mondo del ciclismo in soli due giorni. Appena ieri Paolo Simioni, giovane corridore della Bardiani CFS, era finito a terra a causa di una brusca sterzata per evitare un’automobile su una rotonda. Nonostante una campagna in difesa delle due ruote, nel 2018 sono stati tanti i ciclisti a perdere la vita o a rimanere seriamente feriti mentre praticavo questo sport, dove troppo spesso le persone coinvolte sono giovani corridori.Samuele Manfredi considerato uno dei migliori talenti del ciclismo italiano, aveva appena firmato un contratto da professionista con la squadra della Groupama-Fdj, squadra francese del world tour. A poche ore dall’incidente sono stati tanti i messaggi di solidarietà inviati alla famiglia e alla squadra attraverso i social network. Tra questi c’è anche il tweet del cittì Davide Cassani: «Prima Paolo Simion, poi Samuele Manfredi. Altri due corridori coinvolti in brutti incidenti mentre si allenavano. Tutti i giorni leggo di ciclisti investiti da automobilisti. Non si può andare avanti così».