Pattinaggio corsa, Italia sul tetto d'Europa della velocità nelle categorie Allievi e Junior

I Campionati Europei di pattinaggio corsa, chiusi ieri a Valence d’Agen, regalano alla Nazionale italiana tante certezze. Innanzitutto la conferma di essere leader continentali della velocità, e poi di avere un dominio pressoché assoluto nelle categorie Allievi e Junior. L’appuntamento 2023 (iniziato lo scorso 17 luglio in Francia) e riservato alle categorie maschili e femminili (Senior, Junior e Allievi) ha messo in mostra un team azzurro fortissimo in tutte le specialità, nelle prove su pista, strada e nella maratona.

Il medagliere lo vince la Francia, ancora superiore agli atleti tricolori nelle prove di fondo, con 73 medaglie: Italia a quota 60, ma va benissimo così. Netta l’affermazione azzurra nelle gare della velocità pura maschile e femminile, con la bella conferma arrivata anche tra i Senior, grazie alle tre medaglie d’oro: le due di Duccio Marsili e quella di Alessio Piergigli.

Nuovo regolamento per gli agenti, il Tas dà ragione alla Fifa: ora tocca all'Unione Europea

Piccoli campioni crescono

Nelle 12 prove totali fra strada e pista, quelle della 100m sprint e del giro atleti contrapposti, gli azzurri lasciano poco o niente agli avversari, centrando 10 titoli sui 12 a disposizione e portando a casa diverse medaglie d’argento e di bronzo.

Junior e Allievi in grande spolvero anche nelle gare lunghe, dove conquistiamo titoli e medaglie, al cospetto degli specialisti transalpini. In particolare, nella categoria Junior siamo avanti nel medagliere finale sia nella velocità che nel fondo.

Meritano di essere menzionati, tra i tanti titoli centrati: i tre ori di Giulia Presti, nelle gare lunghe a punti e a eliminazione Junior; il titolo di Manuel Ghiotto, nella 15000 m eliminazione strada Junior; le 4 medaglie d’oro di Alice Sorcionovo, nelle gare veloci Junior su pista e su strada; i tre ori di Riccardo Ceola, nelle prove sprint su pista e su strada; le fantastiche vittorie, tra gli Allievi, di Paola Sofia Chiumento, 3 personali e 1 di squadra nella staffetta, e quelle di Cristian Scassellati, che porta a casa due ori continentali. «Ci prendiamo una bella rivincita portando a casa il titolo continentale di categoria, grazie a questo meraviglioso gruppo che si è fatto valere e ha dato il massimo in ogni gara. E'' stato premiato l’azzardo della scorsa stagione, ossia schierare atleti al primo anno in eventi internazionali», spiega il ct Massimiliano Presti.