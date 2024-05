WEmbrace Games 2024 a Roma, Bebe Vio presenta la manifestazione nel teaser

Tornano a Roma i WEmbrace Games 2024, l'evento di giochi scenografici e spettacolari all’insegna dell’inclusione giunto alla sua dodicesima edizione, che si terrà lunedì 17 giugno a partire dalle ore 20:00 presso lo Stadio dei Marmi di Roma. Lo slogan dell’appuntamento di quest’anno sarà «Abbraccia l’emozione dei giochi - Sogna insieme a noi le Paralimpiadi».

Nel video teaser di presentazione, la campionessa paralimpica di fioretto Bebe Vio Grandis presenta la manifestazione, che avrà come scopo una raccolta fondi in favore di art4sport ONLUS, l’Associazione di Bebe che supporta e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto.

L’evento è supportato dai Main Partner Barilla, Sorgenia, Rilastil, Toyota, Algida e Viatris, dai Partner Tecnici Nike, Jeio e Quadro Advertising, con il patrocinio di Comitato Italiano Paralimpico, CONI, Sport e Salute e Croce Rossa Italiana, dai Media Partner Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Radio Deejay e UpTv e grazie al sostegno dell’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma.