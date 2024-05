Ippica, Piazza di Siena senza protagonisti: Camilli e Odeveld non ci saranno

Febbre da cavallo per Piazza di Siena: alla lettera. Il cavaliere azzurro Emanuele Camilli, l’uomo che ha conquistato il pass per l’Italia ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi (l’equitazione è in programma a Versailles), deve rinunciare per il concorso ippico romano che si terrà da giovedì 22 a domenica 26, a Odense Odeveld, cavallo belga di 10 anni con il quale aveva staccato il biglietto olimpico azzurro. Odense Odeveld ha la febbre e dunque, con l’accordo del capo équipe italiano Marco Porro, non sarà a Villa Borghese.

Emanuele Camilli rimane però tra i cinque cavalieri azzurri tra i quali verrà scelto giovedì il poker che il giorno dopo rappresenterà l’Italia in Coppa delle Nazioni. Camilli ha infatti un altro cavallo all’altezza della situazione: è una femmina hannoveriana di 12 anni, si chiama Chacco’s Girlstar ed ha appena vinto un Gran Premio in un concorso ippico in Belgio, a d Opplabeek.

Il quintetto azzurro che subirà il taglio è attualmente composto, oltre che da Camilli con la cavalla di riserva, da Giacomo Casadei, da Lorenzo De Luca, dal campione d’Italia, l’amazzone Giulia Martinengo Marquet, e da Luca Marziani, romano, laziale, e direttore tecnico della storia Società Ippica Romana, quella della Farnesina dei D’Inzeo e di Mancinelli.