Patriots contro Rams, sale la febbre per il Super Bowl

Patriots o Rams? L'America è ufficialmente in modalità Super Bowl dopo che i Playoff di domenica hanno scelto le due squadre che si sfideranno nel big-match del 3 febbraio ad Atlanta. I New England Patriots, che hanno battuto ai supplementari i Kansas City Chiefs per 37-31, contenderanno il trofeo Lombardi al Mercedes-Benz Stadium ai Los Angeles Rams, che hanno battuto anche loro ai supplementari i New Orleans Saints per 26-23. In campo per la 53/a edizione del Super Bowl non solo due squadre ma anche la storica rivalità tra East Coast e West Coast, più precisamente la 'determinatà Boston contro l«appariscentè Los Angeles. A trainare i Patriots ci pensa il solito Tom Brady, il quarterback dei record, alla nona finale e che, in caso di vittoria, contro i Rams oltre al trofeo potrebbe portarsi a casa anche il sesto anello commemorativo superando persino Charles Lewis Haley, ex linebacker dei San Francisco 49ers. Haley, indotto nella Pro Football Hall of Fame nel 2015, e Brady sono gli unici giocatori della storia ad aver vinto 5 Super Bowl. A 41 anni, inoltre, Brady è il più vecchio quarterback della storia del super Bowl. Per i Patriots, invece, si tratta dell'11/o Super Bowl e, in caso di vittoria, eguaglieranno gli Steelers per numero di finalissime vinte, ossia sei.



A livello di numeri i Rams non sono da meno. Sono l'unica franchigia, infatti, ad avere vinto tre campionati NFL in tre diverse città. La franchigia ha, infatti, più volte cambiato sede. Inizialmente fondata come Cleveland Rams, la squadra è rimasta a Cleveland dal 1937 al 1945, dal 1946 al 1994 la squadra ha cambiato sede e nome diventando i Los Angeles Rams, dal 1995 al 2015 si è trasferita a St. Louis, in Missouri, diventando i St. Louis Rams. Dal 2016 è tornata a Los Angeles. Ma, se tra un paio di settimane in campo sarà protagonista lo sport, l'evento sportivo per antonomasia non potrebbe essere immune da effetti dello shutdown. La preoccupazione è per la sicurezza in uno degli aeroporti più trafficati al mondo, l'Hartsfield-Jackson Atlanta International, dove si teme un collasso per la mancanza di personale Tsa, Transportation Security Agency, l'agenzia che si occupa appunto della sicurezza nei trasporti. Secondo quanto riferiscono i media locali, per assicurare il giusto livello di sicurezza, centinaia di persone dovranno lavorare senza un compenso nei dieci giorni di eventi intorno al Super Bowl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA