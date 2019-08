NFL, Tom Brady firma un contratto di due anni da 70 milioni con i Patriots

A 42 anni Tom Brady, quarter back dei New England Patriots e leggenda vivente del football americano, ha deciso che non è ancora arrivato il momento di smettere di giocare, Così, complice l'offerta di rinnovo del suo attuale team, ha firmato un prolungamento di contratto per altri due anni, fino al 2021. Lo fanno sapere fonti molti vicine alla dirigenza dei Patriots. In virtù del nuovo accordo, Brady guadagnerà 70 milioni di dollari (circa 63 milioni di euro): 8 come bonus per la firma, 30 per il 2020 e 32 per il 2021. Con la casacca numero 12 dei Patriots Brady ha vinto per sei volte il Super Bowl, e quindi il titolo della NFL. L'ultima è stata quest'anno con il 13-3 sui Los Angeles Rams. © RIPRODUZIONE RISERVATA