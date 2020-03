Tom Brady, per 20 anni quarter back dei New England Patriots e uomo simbolo non solo della sua squadra ma di tutta la NFL, ha firmato un contratto con i Tampa Bay Buccaneers, di cui non si sa la durata. Lo ha annunciato lui stesso, e successivamente la franchigia della Florida ha confermato l'accordo. Martedì scorso, che sul mercato era "free agent", aveva annunciato l'intenzione di non rinnovare il vincolo che lo ha legato per due decenni ai Patriots.

