Mondiali Cortina, cancellata ​la combinata femminile per una forte nevicata

Cancellata la gara d'apertura dei Mondiali di sci a Cortina. A causa di una fortissima nevicata nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio, è stata annullata la combinata femminile: «Verrà recuperata nei prossimi giorni», assicura la Federazione. Troppa la neve caduta sulla pista Olympia delle Tofane, impossibile toglierla in tempo per garantire una gara in sicurezza. Si attende adesso la decisione per la data ufficiale per il recupero (ufficialmente sarebbe lunedì 15 gennaio).

La nevicata delle ultime ore ha costretto gli organizzatori dei Mondiali di #Cortina2021 alla cancellazione della combinata femminile, che verrà recuperata nei prossimi giorni.#ItaliaTeam | @Fisiofficial | @cortina2021 pic.twitter.com/CJBkeZgTZR — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) February 8, 2021

Sono 34 le sciatrici iscritte, tra cui le italiane Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Le previsioni meteo avevano portato a invertire le manches della supercombinata già nella giornata di domenica, prima della cancellazione definitiva.

Ufficiali le formazioni azzurre per i SuperG

Sono state ufficializzate dalla Fisi le formazioni degli azzurri per i due super giganti maschile e femminile dei Mondiali di Cortina 2021. Per le donne saranno al via Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Mentre per gli uomini ci saranno Dominik Paris (detentore del titolo), Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Mattia Casse ed Emanuele Buzzi.

