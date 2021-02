Cortina, chiusura amara per l'Italia: Vinatzer quarto in slalom

La sensazione di amaro resta anche nella coda. Si chiude senza medaglie azzurre la domenica finale del Mondiale di Cortina. Il padrone dello slalom speciale maschile è il vichingo Sebastian Foss Solevaag, che si impone in rimonta sull’austriaco Pertl, leader a metà gara, e sul compagno di squadra Kristoffersen. I primi tre sono racchiusi in meno di mezzo secondo, il resto accusa distacchi notevoli. A cominciare dall’italiano Alex Vinatzer, quarto a 1”20. L’altoatesino aveva chiuso al secondo posto la prima manche, ma nella seconda non si è confermato, scendendo col freno a mano su una pista segnata per via delle alte temperature, tanto che gli organizzatori hanno dovuto invertire i migliori 15 nella discesa decisiva, anziché i migliori 30.

L’Italia lascia Cortina con un oro (Marta Bassino in parallelo) e un argento (Luca De Aliprandini in gigante), decisamente troppo poco rispetto alle attese. Il bottino della rassegna iridata casalinga è quindi deludente.

