Presentata la Maratona di Roma, già 2000 iscritti

La Fidal ha deciso di organizzare una maratona che sarà spartiacque, ci sarà un'importante attenzioneanche agli altri, a chi non corre, sono previsti una seria di iniziative con i musei capitolini«. Dall'apertura delle iscrizioni, avvenuta l'8 ottobre 2018, sono arrivate oltre 2.000 richieste d'iscrizione, di cui 800 provenienti da 26 nazioni estere. Sono già stati definiti i percorsi della maratona e della stracittadina che, a breve, saranno certificati e approvati definitivamente. Il Colosseo sarà grande protagonista, con la partenza della Maratona da via dei Fori Imperiali e, tra largo Corrado Ricci e via di San Pietro in Carcere, e l'arrivo sempre nella via imperiale arrivando da via di San Gregorio. I runner correranno con l'Arco di Costantino a fare da splendida scenografia, per poi girare intorno al Colosseo, per correre l'ultimo chilometro in via dei Fori Imperiali. Per la prima volta la gara sfilerà, per tre chilometri nella parte iniziale, sul rettilineo di via Cristoforo Colombo proseguendo poi su via Ostiense e sul Lungotevere.

Al 18º chilometro si passerà in via della Conciliazione fino a sfiorare la Basilica di San Pietro e poi immergersi nel quartiere Prati e tornare sul lungotevere, eliminando il tratto dell'Acquacetosa-Moschea. Dal 34º chilometro fino al traguardo, la parte più emozionante del percorso, ovvero centro storico della città eterna, quello grande il percorso della maratona internazionale di Roma unico al mondo. In sintesi quello del 2019 sarà un percorso scorrevole, molti tratti rettilinei pochissimi saliscendi. La partenza della maratona però alle 8:30: il tempo limite di sette ore garantire a tutti di portare a termine 42 km. La stracittadina partirà sempre da via dei fori imperiali e qualche minuto dopo quella della maratona. Il percorso si snoda nel cuore della Roma imperiale e arriva dentro al circo Massimo, sede della festa finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA